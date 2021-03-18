Москва, , 19:31 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» (Москав) расторг контракт с защитником Виталием Дьяковым, выступавшим за «Спартак-2» в Олимп-ФНЛ. Об этом 18 марта говорится в заявлении, опубликованном на сайте красно-белых.

Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Виталия за время в «Спартаке» и желаем ему успехов!» — отмечается в сообщении.

Дьяков выступал за «Спартак-2» с 2020 г. Также выступал за «Локомотив» (Москва), «Ростов», московское и минское «Динамо», «Томь», «Сивасспор».

В этом сезоне принял участие в 28 матчах первенства, забил 3 мяча.