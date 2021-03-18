Москва, , 19:27 — REGNUM Афганские стороны на переговорах в Москве выразили готовность договариваться о мире, сообщил 18 марта журналистам спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов.

После заседания, в котором участвовали, помимо представителей Афганистана (афганских властей и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) и России, переговорщики из Китая, Пакистана и США, Турции и Катара, Кабулов сказал:

«Состоялся серьёзный разговор со всеми афганскими сторонами, главный лейтмотив которых — афганские стороны понимают и готовы договариваться об установлении мира в Афганистане».

Он добавил, что межафганские переговоры — двусторонние и трёхсторонние — будут проходить в Москве.

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