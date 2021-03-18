Санкт-Петербург, , 19:27 — REGNUM Заявления президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина — это заявления против жителей Российской Федерации в целом. Такое мнение высказал в четверг, 18 марта, депутат Госдумы, руководитель проекта «Локомотивы роста» партии «Единая Россия» Денис Кравченко в ходе посещения предприятия «Алмаз-Антей» в Санкт-Петербурге.

«Мы с вами слышали все вчера заявление американского президента в адрес президента России Владимира Путина, который буквально его обвинил во всех смертных грехах и ничего подтверждающего эти заявления не представил. То есть сегодня Запад не гнушается делать в адрес лидера страны подобные оскорбительные заявления, которые нарушают все принципы и правила дипломатии, не представляя никаких доказательств», — отметил парламентарий.

Денис Кравченко обратил внимание на то, что заявление Джо Байдена прозвучало в преддверии седьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

«Сегодня ровно семь лет с момента добровольного возвращения этих двух регионов в состав России. С другой стороны, мы понимаем и уже сегодня фиксируем, что российская экономика и промышленность достойно справились с вызовами, которые к нам принесла пандемия коронавируса. Отечественная вакцина «Спутник V» сегодня является самой эффективной вакциной в мире. Очевидно, что она признана уже мировым сообществом среди двух лучших вакцин в мире. Эпидемиологическая ситуация в нашей стране продолжает улучшаться. Сегодня очередной день, когда число заболевших ниже 10 тысяч человек. Ученые фиксируют, что пик пандемии пройден, и впереди мы ожидаем существенный спад», — заметил депутат Госдумы.

По словам Дениса Кравченко, заявления против президента Российской Федерации — это заявления против России.

«Фактически, заявление против нашего президента — это заявление против каждого из нас. Мы понимаем, что стали сильнее. Американский лидер заявил о том, что они предпримут все шаги для того, чтобы наказать наш народ, каждого из нас с вами. Наказать Россию, в том числе и в военно-техническом сотрудничестве, и в поставках соответствующих военных технологий. Не буду давать других оценок этим заявлениям (президента США — прим.ред.). Скажу лишь, что мы в правильном направлении движемся, а наш президент сегодня является действительно одним из самых популярных лидеров в мире», — заключил парламентарий.

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