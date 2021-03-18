Тверь, , 19:23 — REGNUM С предложениями по совершенствованию федерального законодательства в сфере занятости населения выступил губернатор Тверской области секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя на селекторном совещании, посвящённом внесению изменений в федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации», которое 18 марта провёл секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. В частности, Игорь Руденя отметил, что особое внимание в обеспечении занятости нужно уделять отдельным категориям населения, таким, как многодетные семьи.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Многодетным родителям требуется дополнительное внимание со стороны власти», — подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор Тверской области предложил предоставлять субсидии работодателям не только при трудоустройстве женщин с маленькими детьми, инвалидов и выпускников учреждений профессионального образования, но и родителей, воспитывающих троих и более детей.

Также глава региона отметил необходимость поддержки трудоустройства подростков в период каникул. В Тверской области уже несколько лет действует программа, в рамках которой правительство области компенсирует работодателям до половины затрат на заработную плату трудоустроенным у них подросткам. В 2020 году в Тверской области на каникулах подработку получили около 2500 тысяч подростков. Подобную поддержку нужно ввести и на федеральном уровне, считает Губернатор.

Игорь Руденя предложил компенсировать затраты при реализации на предприятиях программ, по которым старшеклассники могли бы получить первую специальность, а также поднял вопрос о подростках, получающих пенсию по потере кормильца.

«Когда они, в случае трудоустройства, начинают получать зарплату, выплата пенсии по потере кормильца приостанавливается. Мы предлагаем не прекращать эти выплаты, чтобы заработок ребенка плюсовался к тем средствам, которые он уже получает», — сказал Игорь Руденя.