Анкара, , 19:23 — REGNUM Турция запустила в серийное производство новый колесный бронетранспортер Pars İzci, сообщает 18 марта турецкое информагентство Anadolu Ajansı.

По утверждению производителя бронемашин, компании FNSS, первые бронетранспортеры Pars İzci поступят в турецкую армию в 2022 году.

Контракт на разработку и производство этих бронетранспортеров был подписан Управлением оборонной промышленности Турции и компанией FNSS в 2019 году.

БТР Pars İzci будет выпускаться на трех‑ и четырехосном шасси 6Х6 и 8×8 в пяти модификациях и поступит на вооружение жандармерии и турецкой армии. О вооружении новой бронемашины пока не сообщается.

В компании FNSS позиционируют бронетранспортер Pars İzci как разведывательную машину, способную развивать скорость до 100 км/ч и преодолевать водные преграды.

Подчеркивается, что это первый бронетранспортер, на котором установлен турецкий двигатель компании TÜMOSAN мощностью в 450 л.с.

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