Москва, , 19:22 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал на 6 месяцев футболиста клуба «Чертаново» (Москва) Никиту Салтыкову за «физическое воздействие» на игрока «Локомотива» (Москва) Максима Шнапцева. Об этом 18 марта сообщается на сайте РФС.

«КДК … установил, что массовой драки по смыслу дисциплинарного регламента РФС после матча в подтрибунном помещении между игроками двух команд не было. Основной эпизод произошел уже на выходе, где игрок «Чертаново» Салтыков повалил на землю игрока «Локомотива» Шнапцева, нанеся ему несколько ударов рукой», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«КДК РФС с учетом установленных обстоятельств принял решение дисквалифицировать Салтыкова … на 6 месяцев, из которых 4 месяца он должен будет отбыть реальную дисквалификацию и 2 месяца дисквалификации останется условной спортивной санкцией, также он оштрафован на 15 тыс. рублей», — добавил он.

После матча «Локомотив» — «Чертаново» 13 марта в рамках 17 тура Юношеской футбольной лиги-2, в СМИ появилась информация о конфликте между футболистом команды хозяев и игроками команды гостей.