Кондинский район, Югра, , 19:22 — REGNUM В Югре суд присяжных признал невиновным 70-летнего пенсионера, убившего брата и его жену, а также угрожавшего убийством племяннику. Прокуратура не согласилась с вердиктом, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Трагедия произошла 6 июля 2018 года в деревне Шугур Кондинского района. Пенсионер во время ссоры застрелил брата, его жену, и едва не застрелил племянника. И при этом присяжные его оправдали.

Государственный обвинитель, не согласившись с решением, обжаловал его во Втором апелляционном суде общей юрисдикции. Судебная коллегия отменила оправдательный приговор, потому что он был вынесен с нарушением норм уголовного и уголовно-процессуального права. Дело о двойном убийстве направлено на новое судебное разбирательство.