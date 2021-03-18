Челябинск, , 19:21 — REGNUM Хирург одного из медицинских центров Челябинска стала фигуранткой уголовного дела после смерти пациентки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Женщине вменяют причинении клиентке смерти из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Следователи считают, что в ноябре 2020 года у пациентки возникли осложнения пластической операции и в итоге через несколько дней она умерла.

Сейчас по этому резонансному делу идут следственные мероприятия. Как сообщало ИА REGNUM, пациентка приехала на операцию из Сургута (Югра).

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