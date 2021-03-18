Йошкар-Ола, , 19:19 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 1 марта текущего года, объем просроченной задолженности по заработной плате составил 4,006 млн рублей, что на 20 тыс. рублей или 0,5% больше показателя месяцем ранее. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Так, в течение месяца долги по зарплатам в области здравоохранения и социальных услуг» увеличились на 16,1% или на 448 тыс. рублей, задолженность составила 3,228 млн рублей, что составляет 80,6% от общего объема долгов по зарплате в республике. Заработную плату недополучили 46 медицинских и социальных работников, в среднем — по 70,17 тыс. рублей на человека.

Оставшийся объем долгов по зарплатам — 778 тыс. рублей или 19,4% — составляет задолженность предприятий, работающих в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также занимающихся лесозаготовкой. Шестеро работников недополучили по 129,6 тыс. рублей. В органе статистики отметили, что это задолженность работникам организаций, находящихся в стадии банкротства, в отношении которых открыто конкурсное производство.

При этом в течение месяца погашена задолженность в размере 428 тыс. рублей предприятиями, которые работают в области обеспечения электроэнергией, газом и паром.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые долги до зарплатам медиков и соцработников в республике накопились за январь. В течение января долги по зарплате в республике выросли в 3,2 раза.

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