Ярославль, 18 марта 2021, 19:18 — REGNUM В Ярославской области появится ещё одна государственная должность — «заместитель председателя Ярославской областной думы — председатель комитета Ярославской областной думы». Пакет законопроектов об этом внесён в региональное заксобрание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Авторы предлагают ввести должность ещё одного заместителя председателя думы (пятого по счёту), который одновременно будет работать председателем одного из комитетов думы. В настоящее время эти две должности не совмещаются.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным источников и СМИ должность займёт глава регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Хитрова. Сейчас Хитрова является председателем комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодёжи. После принятия законопроектов она сможет стать и единственным зампредом, возглавляющим комитет. Должность является выборной, но партия имеет абсолютное большинство в заксобрании, и претендовать на пост всерьёз представитель иных депутатских объединений не сможет.
Также проект закона предполагает, что новому зампреду — председателю комитета будет полагаться оплачиваемый отпуск в 52 дня. Проекты законов вносят депутаты облдумы, в основном входящие во фракцию «Единая Россия». Коллег поддержал и один представитель ЛДПР — Андрей Потапов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской областной думе появится ещё один заместитель председателя