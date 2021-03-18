Ярославль, 18 марта, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Ярославской области появится ещё одна государственная должность — «заместитель председателя Ярославской областной думы — председатель комитета Ярославской областной думы». Пакет законопроектов об этом внесён в региональное заксобрание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Хитрова

Авторы предлагают ввести должность ещё одного заместителя председателя думы (пятого по счёту), который одновременно будет работать председателем одного из комитетов думы. В настоящее время эти две должности не совмещаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным источников и СМИ должность займёт глава регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Хитрова. Сейчас Хитрова является председателем комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодёжи. После принятия законопроектов она сможет стать и единственным зампредом, возглавляющим комитет. Должность является выборной, но партия имеет абсолютное большинство в заксобрании, и претендовать на пост всерьёз представитель иных депутатских объединений не сможет.

Также проект закона предполагает, что новому зампреду — председателю комитета будет полагаться оплачиваемый отпуск в 52 дня. Проекты законов вносят депутаты облдумы, в основном входящие во фракцию «Единая Россия». Коллег поддержал и один представитель ЛДПР — Андрей Потапов.