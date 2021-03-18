18 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 21:07 — REGNUM Лечебный корпус-трансформер Госпиталя ветеранов войн на Народной улице продолжает принимать коронавирусных пациентов в Петербурге. Он стал первым стационаром нового типа, который может работать и как универсальная больница, и как инфекционный госпиталь.

Работа «красной зоны» в Госпитале для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа «красной зоны» в Госпитале для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM

Новый корпус ввели в строй в конце декабря 2020 года. Пятиэтажное здание многопрофильного лечебно-диагностического корпуса площадью 20 тыс. кв. метров на 403 койки возвели менее чем за полгода. Сейчас тут лечатся 176 пациентов с коронавируом. Одна из них — 81-летняя блокадница Ирма Павлова.

Отделение КТ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM

Отдедение УЗИ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM Отдедение УЗИ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM

Отделение КТ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа «красной зоны» в Госпитале для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM Отделение КТ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM

Отделение КТ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM Отделение КТ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я маску носила и даже делала прививку от гриппа, грипп проскочил, а коронавирус — нет. В январе заболела бронхитом очень сильным, поправилась, но всё равно послали на КТ — оно показало, что всё чисто, но легкие всё равно оказались задеты. Потом у нас умер друг, и мы на похоронах все заразились. Начиная с 20 февраля. Думала, проскочу, но на 10-й день после контакта начала прям задыхаться. Сказали, еще бы один день — не довезли бы, было 50%-ное поражение легких. Теперь дышу кислородом, единственное, что помогает. Но уже лучше, я очень довольна, очень хорошо ухаживают», — рассказала она корреспонденту ИА REGNUM. Всего с момента открытия здесь вылечили 270 пациентов.

Врач в «красной зоне» в Госпитале для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM

Отделение реанимации в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM Отделение реанимации в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM

В корпусе есть новейшее медицинское оборудование и инфраструктура: четыре приемно-смотровых бокса, диагностическое отделение с аппаратами для компьютерной томографии, УЗИ и ЭКГ, собственная лаборатория для проведения клинико-диагностических исследований, операционная, реанимация на 19 коек.

Павильон-трансформер Госпиталя для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM

Павильон-трансформер Госпиталя для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM Палата в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM

Максим Кабанов, начальник Госпиталя ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM Максим Кабанов, начальник Госпиталя ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщила заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн Татьяна Погода, даже когда все отделения госпиталя «выйдут из-под ковида» и начнут приём плановых больных, трансформер останется ковидным корпусом и будет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией вплоть до специального распоряжения комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Врач в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM

«Уникальность и неоспоримое преимущество трансформера состоит в том, что мы можем максимально быстро одно отделение трансформировать в другое, при первых признаках ковид-инфекции пациент любого отделения госпиталя по специальному шлюзу транспортируется в инфекционное отделение, другие пациенты продолжают получать плановое лечение. Мы не теряем время, а, соответственно, шансы на выздоровление у пациентов повышаются многократно. Когда все ограничения, связанные с пандемией, будут сняты, трансформер начнет работать в штатном режиме: шесть отделений на 307 коек — эндокринологии, кардиологии, терапии, неврологии, два отделения хирургии, а также приемное отделение, операционный блок и реанимация», — сказала она.

Палата реанимации в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM Палата реанимации в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн Дарья Драй © ИА REGNUM

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