Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Американская компания Google намерена инвестировать $7 млрд в недвижимость в течение 2021 года. Средства пойдут на расширение офисов и дата-центров в 19 американских штатах. Об этом 18 марта сообщает CNBC.

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Уже известно, что миллиард уйдет на строительство новых офисов компании в Калифорнии. Таким образом, Google создаст как минимум 10 000 новых рабочих мест.

«Коллектив — это ядро Google культуры и он всегда будет играть важную роль в нашем развитии. Поэтому мы инвестируем столь значительные средства в наши офисы по всей стране и в частности в нашем родном штате Калифорния», — заявил генеральный директор компании Alphabet Сундар Пичаи в своем блоге.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса компания Alphabet, которой принадлежит Google, урезала расходы на недвижимость. Однако с осени этого года компания планируется начать возвращение сотрудников в офисы.