Москва, , 19:05 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Спартак» (Москва) Эсекель Понсе не сыграет в матче 23 тура ЧР с «Уралом» (Екатеринбург). Об этом 18 марта сообщается в микроблоге команды в Twitter.

«Понсе получил мышечную травму на тренировке и вернется после перерыва на игры сборных», — отмечается в сообщении.

В матче с «Уралом» также не сыграет Виктор Мозес, который заменен из-за травмы в матче 22 тура с «Динамо» (Москва).

Встреча команд состоится 18 марта в Москве.

«Спартак» с 41 очком занимает II место в РПЛ, «Урал» — на 12-м.