Пермь, , 19:01 — REGNUM В Перми 18 марта конкурсная комиссия определилась с главными претендентами на пост главы города. На рассмотрение Пермской городской Думы представлены кандидатуры бизнесмена Эдуарда Хайруллина и врио главы города Алексея Дёмкина, сообщает пресс-служба гордумы.

Напомним. на пост градоначальника претендовали десять человек. Сегодня они представили на суд комиссии свои программы развития Перми. «Все кандидаты были в одинаковых условиях», — сказала секретарь конкурсной комиссии, депутат Пермской городской Думы Наталья Рослякова

За Демкина проголосовали единогласно, за Хайруллина свои голоса отдали 11 человек, один член комиссии проголосовал против.

На пленарном заседании 23 марта кандидаты выступят перед депутатами со своими программами, ответят на вопросы, после чего состоится голосование. Кандидат будет считаться избранным при получении большинства голосов от установленной численности депутатов Думы.

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