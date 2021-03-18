Советский район, Югра, 18 марта, 2021, 18:59 — ИА Регнум. В Югре суд вынес обвинение в отношении жителя Советского района, организовавшего хищение более 1000 тонн нефти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Судейская мантия

Судом установлено, что обвиняемый с августа 2013 года по июнь 2014 года организовал тайное хищение более одной тысячи тонн нефти из несанкционированной врезки в нефтепровод Даниловка — Убинка, расположенного на территории Даниловского месторождения в Советском районе. В результате врезки ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» причинён ущерб на сумму более 13 млн рублей.

Обвиняемый признан виновным по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Хищение чужого имущества из нефтепровода, совершенное организованной группой») и приговорён к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей.