Москва, 18 марта 2021, 18:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своём выступлении в «Лужниках» спросил зрителей, любят ли они Россию. Стадион единодушно ответил: «Да!»
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После этого президент сказал:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 18 марта приехал на концерт в «Лужники», посвящённый семилетию воссоединения Крыма с Россией.
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