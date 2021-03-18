Москва, , 18:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своём выступлении в «Лужниках» спросил зрителей, любят ли они Россию. Стадион единодушно ответил: «Да!»

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После этого президент сказал:

«Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 18 марта приехал на концерт в «Лужники», посвящённый семилетию воссоединения Крыма с Россией.

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