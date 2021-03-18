Любовь к Родине заложена в генах русского народа – Путин
Москва, 18 марта, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своём выступлении в «Лужниках» спросил зрителей, любят ли они Россию. Стадион единодушно ответил: «Да!»
Иван Шилов ИА REGNUM
Крым
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После этого президент сказал:
«Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 18 марта приехал на концерт в «Лужники», посвящённый семилетию воссоединения Крыма с Россией.