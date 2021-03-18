Москва, , 18:55 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марци Brent опустилась ниже $65 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 18 марта.

По состоянию на 18:00 мск на бирже ICE стоимость майских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 4,34% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и находилась ниже уровня в $65 впервые с 4 марта 2021 года.

Спустя несколько минут стоимость Brent вновь выросла и достигла $65,35 (-3,9% к закрытию предыдущих торгов).

Тем временем апрельские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 4,55%, до $61,66 за баррель.