Москва, , 18:54 — REGNUM Владимир Путин пожелал Джо Байдену здоровья и сообщил, что Россия намерена развивать отношения с США на тех условиях, которые «мы считаем выгодными для себя». От прямых обвинений в адрес Байдена российский президент ушёл, но сказал «кто как обзывается, тот так и называется». Реплика про здоровье — это прямо раздолье для пропагандистов, но главный реципиент посланий — не россияне, а весь мир и, прежде всего, Европа, заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

«Реплика про здоровье — это прямо раздолье для пропагандистов, которые возобновят свои тирады про скорое небытие и общую маразматичность Байдена. Но на самом деле Байден действует вполне осознанно. Ему нужны договоренности с республиканцами для реализации значимых обещаний, а линий расхождений слишком много. Точек соприкосновения, напротив, мало: это антироссийская и антикитайская политика. В целом же, месседж достаточно миролюбивый, но субъектный. На прямой конфликт российские элиты идти не хотят, но и хорошего ничего не ждут.

Дмитрий Михайличенко Апелляции к морально-нравственному коду россиян кажутся уместными, хотя и напоминают пресловутые духовные скрепы. Но тут главный реципиент посланий не россияне, а весь мир и, прежде всего, Европа. Ей предъявляют цивилизованного и морально-нравственного Путина, а не какого-то там хулигана и убийцу, о котором говорит Байден».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФВладимир Путинпожелал здоровья президенту США Джо Байдену, который ранее выступил с критическими высказываниями в адрес российского лидера. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеовстречи с представителями общественности Крыма и Севастополя 18 марта.

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