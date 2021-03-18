Москва, 18 марта 2021, 18:54 — REGNUM Владимир Путин пожелал Джо Байдену здоровья и сообщил, что Россия намерена развивать отношения с США на тех условиях, которые «мы считаем выгодными для себя». От прямых обвинений в адрес Байдена российский президент ушёл, но сказал «кто как обзывается, тот так и называется». Реплика про здоровье — это прямо раздолье для пропагандистов, но главный реципиент посланий — не россияне, а весь мир и, прежде всего, Европа, заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФВладимир Путинпожелал здоровья президенту США Джо Байдену, который ранее выступил с критическими высказываниями в адрес российского лидера. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеовстречи с представителями общественности Крыма и Севастополя 18 марта.
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