Пермь, , 18:47 — REGNUM В Дзержинском районе Перми на женщину упал снег с крыши здания. От полученных травм пермячка скончалась, сообщает телеграм-канал «Пермяч».

Жертвой несчастного случая стала женщина 1974 года рождения. Она умерла до прибытия службы скорой помощи, информирует портал URA.RU.

В настоящее время полиция передала материал проверки в следственные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Перми строительный переход не выдержал тяжести снега и обрушился. Под завалами оказались люди. Впоследствии одна женщина скончалась в больнице.

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