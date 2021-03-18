Коломбо, Шри-Ланка, , 18:45 — REGNUM В столице Шри-Ланки Коломбо состоялась церемония передачи противоэпидемических средств, пожертвованных тремя китайскими городами — Пекином, Шанхаем, а также Чэнду, административным центром провинции Сычуань. Об этом 18 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что в мероприятии приняли участие посол КНР в Шри-Ланке Ци Чжэньхун.

В своем выступлении китайский дипломат обратил внимание на важность двусторонних связей, сотрудничества и обменов. Коломбо является побратимом Шанхая и Чэнду, а также поддерживает тесные связи с китайской столицей. Мэр Коломбо Рози Сенанаяке, в свою очередь, поблагодарила Китай за руку помощи, протянутую в ответ на просьбу ланкийской столицы.

Указывается, что наряду с противоэпидемическими средствами, в перечень предметов помощи входят аппараты ИВЛ, а также наборы реагентов для тестирования.