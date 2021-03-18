Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Состояние экс-президента США Дональда Трампа резко сократилось из-за пандемии коронавируса. Об этом 18 марта сообщает Bloomberg.

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На фоне пандемии упали цены почти на все принадлежащие Трампу активы. Таким образом, его состояние уменьшилось на $700 млн и теперь составляет $2,3 млрд, подсчитали составители рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Наибольшие потери связаны с тем, что из-за коронавируса пострадал отельный бизнес, принадлежащий экс-президенту.

Более того снизилась стоимость самолетов, которыми владеет Трамп. Также стали менее востребованы поля для гольфа, всегда приносившие стабильный доход.

Общая стоимость бизнес-центров упала на 26%.

Напомним, что примерно две трети состояния Трампа приходится на коммерческую недвижимость, цены на которую обрушилась из-за того, что многие работники начали работать из дома во время пандемии.