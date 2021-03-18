Верхняя Пышма, Свердловская область, , 18:43 — REGNUM АО «Уралэлектромедь» внесла достойный вклад в общую копилку инициатив операционной трансформации УГМК в 2020 году. Предприятие реализовало 12 мероприятий с общим экономическим эффектом 81 млн рублей.

За прошлый год АО «Уралэлектромедь» произвело рекордные 432 тыс. тонн меди. Высокий результат был достигнут во многом благодаря инициативам, направленным на получение существенного экономического эффекта. Так, в цехе электролиза увеличили интенсивность осаждения меди на катодах, повысив силу тока в электрических цепях, изменили работу технологических машин и кранов, сформировали резерв постоянных катодов на стеллажах в каждом пролете, чтобы сократить время ожидания загрузки ванн. Экономический эффект от этих мероприятий составил 36 млн рублей.

На территории основной промплощадки в Верхней Пышме была применена новая схема раздачи серной кислоты. Специалисты управления проектных работ (УПР) предложили заменить «лучевую» схему трубной развязки на коллекторную с резервированием.

«Раньше серная кислота поступал в цеха по семи трубопроводам протяженностью порядка 2 км. Теперь раздача кислоты осуществляется по двум взаимозаменяемым коллекторам, — рассказал заместитель начальника УПР Антон Тимошенко. — В результате удалось сократить протяженность трубопроводов более чем в 2 раза, снизить затраты на дополнительную запорную арматуру, элементы автоматизации и усиление эстакад, а также повысить безопасность эксплуатации. Экономический эффект от инициативы составит 6,7 млн рублей в год».

Помимо этого, в АО «Уралэлектромедь» провели ранжирование телефонных аппаратов на цифровую и аналоговую связь. Большая часть телефонов, установленных в цехах и подразделениях, теперь подключена к аналоговому сигналу, что позволило предприятию сэкономить 5,3 млн рублей за полгода, повысить надежность ретрансляторов и системы идентификации сигнала, при этом, а качество связи осталось на высоком уровне.

В филиале «Производство полиметаллов» (г. Кировград) в металлургическом цехе инициативная группа предложила часть шлака перерабатывать сразу в конвертерах, минуя стадию шахтной плавки. Это привело к снижению затрат на переработку шлака, увеличился выход меди и драгметаллов в черновую медь, появилась возможность дополнительно вовлекать сырье в шахтную плавку. Если филиал будет перерабатывать в конвертерах 2500 тонн анодного шлака в год, то экономический эффект составит 19,7 млн рублей.

Отметим, что в реализации 12 инициатив приняли участие 719 человек, общий премиальный фонд составил 5,2 млн рублей.