Пекин, , 18:42 — REGNUM Китай выразил глубокие искренние соболезнования в связи с кончиной президента Танзании Джона Магуфули. Об этом 18 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что об этом рассказал на пресс-конференции в Пекине официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отметивший, что искреннее сочувствие выражено правительству Танзании и родственникам покойного президента.

Чжао Лицзянь указал на важную роль, которую Дж. Магуфули сыграл в развитии китайско-танзанийских отношений, которые развиваются динамично, охватывая все более широкий спектр сфер сотрудничества. Дж. Магуфули был известен как твердый защитник национального суверенитета своей страны, который вел ее по пути социально-экономического развития и получил в этом широкую народную поддержку. Китай, по словам Чжао Лицзяня, дорожит традиционной дружбой двух стран и народов и поддерживает народ Танзании в этот скорбный час.

Отмечается, что, как сообщила вице-президент Танзании Самия Хасан Сулуху, президент Дж. Магуфули скончался в возрасте 61 года из-за проблем с сердцем.