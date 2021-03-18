Екатеринбург, , 19:06 — REGNUM Комиссия при правительстве Свердловской области одобрила проект развития термального комплекса на территории Шарташского лесопарка, сообщила региональный министр инвестиций Виктория Казакова.

Комплекс площадью 3,5 тыс. кв. метров построят до 2023 года. Объём инвестиций в проект составит 400 млн рублей, инвестором является частная компания.

Центр сможет принимать до 170 тыс. человек в год. Благодаря данному проекту удастся развить туристическую инфраструктуру региона, считает чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова покинула свою должность.

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