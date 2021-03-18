Москва, , 18:40 — REGNUM 22−23 марта пройдет визит в Китай главы МИД России Сергея Лаврова, который состоится по приглашению китайского коллеги, главы МИД КНР Ван И. Об этом 18 марта сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзяня.

В ходе встречи двух министров планируется обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонних отношений, международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес, а также по контактам и обменам на высоком уровне.

Синьхуа особо отмечает, что в этом году исполняется 20 лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.