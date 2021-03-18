Пекин, , 18:37 — REGNUM В Китае в январе и феврале текущего года зафиксирован существенный рост отрасли аутсорсинга услуг. Об этом 18 марта сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные, предоставленные Министерством коммерции КНР.

В первые два месяца года китайские компании и предприятия заключили по аутсорсингу контракты на общую сумму более 171,5 млрд юаней (около 26,5 млрд долларов). Отмечается, что это более чем на две трети превышает аналогичные показатели 2020 года и на 24% — доэпидемического 2019 года.

Отдельно отмечается, что почти 88 млрд долларов из этой суммы пришлась на контракты по оффшорным услугам, что более чем на 43% в годовом исчислении больше, чем аналогичные показатели 2019 года.