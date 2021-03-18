Москва, , 18:37 — REGNUM Необъективную оценку дал истории создания ядерного оружия НАТО и СССР министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон, сообщила 18 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя статью Тордарсона «Сильная оборона — основа мира» от 11 марта для газеты Morgenbladet, представитель МИД РФ отметила, что, согласно публикации, НАТО создало ядерное оружие после разработки ядерного вооружения в СССР.

Она призвала воздержаться от подобных заявлений, поскольку они «создают неблагоприятный информационный фон», особенно учитывая готовящуюся встречу министров Арктического совета в Рейкьявике в мае 2021 г.

Захарова добавила, что Тордарсон не сказал в публикации, что именно Москва добивалась от Вашингтона продления договора по ядерному оружию — СНВ-3 (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

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