Берлин, 18 марта, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В Германии зафиксировано 13 новых случаев нежелательных побочных эффектов после применения вакцин AstraZeneca, сообщает 18 марта телеканал N-tv со ссылкой на представителя минздрава ФРГ.

(сс) gencat cat Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

По их данным, речь идет о возникновении тромбоза после прививок вакциной AstraZeneca.

Уточняется, что при этом трое пациентов умерли.

«Речь идет о 12 женщинах и одном мужчине в возрасте от 20 до 63 лет», — цитирует телеканал представителя минздрава Германии.

Напомним, в Германии вакцинация препаратом AstraZeneca была приостановлена 15 марта. На тот момент было известно о семи аналогичных случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день правительства 24 стран мира приостановили использование вакцин от коронавируса AstraZeneca.