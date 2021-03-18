Киев, , 18:36 — REGNUM Опубликованные на Украине записи» разговоров якобы оппозиционного политика Виктора Медведчука и помощника российского президента Владислава Суркова — это имиджевое оружие против экс-президента Петра Порошенко, т. е. «зелёные» хотят разоблачить Порошенко, показав, что под маской «патриота» он на самом деле прекрасно договаривался и с президентом России Владимиром Путиным, и с республиками Донбасса.

Об этом 18 марта заявил политический обозреватель Алексей Куракин, прокомментировал заявление фигурирующего в разговоре экс-главы СБУ Василия Грицака, который признал, что в 2014 году действительно вел переговоры с представителем ДНР.

Политолог отметил, что «разговор» якобы Медведчука и Суркова — это, очевидно, «нарезка из разных разговоров», и это важный момент, на который мало кто обратил внимание.

«Во-первых, очевидно, что это монтаж… Нормальный разговор начинается с приветствия, а заканчивается прощанием. Нам предлагают послушать нарезку из разных разговоров, без начала и конца. Это цифровые записи, поэтому сделать монтаж, вырезав ненужные куски, может даже школьник. И тогда главный вопрос — если нам предлагают монтаж, то зачем? Значит, авторы монтажа хотят, чтобы мы услышали конкретную информацию», — отмечает он.

Как отметил Куракин, понятно, что на самом деле главный герой смонтированной записи — это Василий Грицак, бывший глава СБУ, который будучи на момент разговора будучи первым замглавы спецслужбы, под псевдо «Сергей Сергеевич» контактировал с министром обороны ДНР Владимиром Кононовым (позывной «Царь»). Соответственно, признание Грицака, что он вел переговоры с представителем ДНР, по словам эксперта, подтверждает, что такой переговорщик как Виктор Медведчук действительно действовал на основе мандата СБУ.

«Сам Грицак сегодня признал, что действительно контактировал с Кононовым из ДНР. Что касается Медведчука, то ничего нового мы не узнали: он всегда подчеркивал, что от имени Украины ведет переговоры с Путиным и руководителями республик Донбасса. Выясняется только один важный момент. Выходит, это действительно СБУ выдала Медведчуку мандат главного переговорщика от Украины. Но Грицак — это фигура не сама по себе, а глава СБУ при Порошенко. Вот и получается, что в первой порции записей звучали темы, которые в 2014 году продвигали Порошенко, Яценюк, Турчинов — покупка электроэнергии в России и закупки угля с неподконтрольного Донбасса. А во второй серии заказчики «вброса» специально удалили все лишнее, чтобы в привязке к обмену пленными звучал только Грицак», — подчеркнул эксперт.

В завершение Куракин сделал вывод, что смонтированная «запись» разговора Медведчука-Суркова — это на самом деле имиджевое оружие против Порошенко, а кроме того, с помощью этого «вброса» разоблачили еще и такого «лицензированного в США патриота» как экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в СМИ Украины были опубликованы две части переговоров якобы Медведчука и Суркова в 2014 году, в ходе которых стороны обсуждают актуальные вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и украино-российских отношений. Фракция «Слуга народа» намерена создать специальную парламентскую комиссию, которая будет расследовать эти публикации. Сам Грицак в комментарии прессе признал, что в 2014 году контактировал с на тот момент министром обороныДНР Владимиром Кононовым по поводу обмена пленными, а о поставкеналичных, о чем также идет речь в записях, в Донбасс, по его словам, речь точно не шла.