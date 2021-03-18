Москва, , 18:31 — REGNUM Глава лейбла Zhara Music Бахтияр Алиев (известный под псевдонимом Bahh Tee) заплатил Моргенштерну за предстоящий альбом один миллион долларов. Об этом он сообщил 18 марта в своём аккаунте в Instagram.

Bahh Tee уже заплатил рэперу, поэтому публично прокомментировал заявление Моргенштерна о том, что предстоящий альбом выйдет на американском лейбле Atlantic Records. «Что будет после следующего альбома — не знаю, но следующий точно выйдет на «Жаре», — прокомментировал Bahh Tee.

Ранее рэпер Моргенштерн опубликовал письмо от американского лейбла Atlantic Records с предложением выпустить его предстоящий альбом. Он является первым российским артистом, которого подписали на один из крупнейших западных лейблов.

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