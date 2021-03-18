Москва, , 18:25 — REGNUM Россельхознадзор представит вакцину от коронавирусной инфекции для животных на площадке X Международного ветеринарного конгресса, который будет проходить с 20 по 23 апреля 2021 года, передаёт ведомственное издание «Ветеринария и жизнь».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Как сообщается, препарат под названием «Карнивак-Ков» был разработан сотрудниками научного учреждения Россельхознадзора — Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Отмечается, что вакцина находится на стадии регистрации и должна появиться на рынке в ближайшее время. Предзаказ на новый препарат уже открыт.

Разработчики вакцины расскажут о препарате в ходе круглого стола с участием представителей Всемирной организации здравоохранения, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной организации здравоохранения животных.

В ходе мероприятия будут обсуждаться меры профилактики COVID-19 у животных и необходимость их вакцинации. Разработчики расскажут, как проводились испытания новой вакцины, насколько эффективен препарат и каких животных рекомендуется прививать.