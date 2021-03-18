Киев, , 18:24 — REGNUM На Украине правоохранители открыли дело против депутата Верховной рады, одного из лидеров от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадима Рабиновича.

Об этом 18 марта сообщила депутат Рады от фракции «Голос» Соломия Бобровская, отметившая, что уголовное дело было возбуждено именно по ее обращению.

В офисе генпрокурора уточнили, что производство открыто по статье о посягательстве на территориальную целостность, другие подробности пока неизвестны. СМИ предполагают, что дело может быть связано с тем, что в первые дни марта Рабинович опубликовал в социальных сетях карту Украины без Крыма, с республиками Донбасса, при этом ещё поделив регионы страны на тех, кто разговаривает на украинском, русском и так называемом «суржике» (смесь языков).

2 марта в Службе безопасности Украины заявили, что «изучают и анализируют» публикацию Рабиновича, но с тех пор спецслужба не делала заявлений по этой теме.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале власти Украины ввели санкции против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, что привело к закрытию принадлежащих ему оппозиционных телеканалов, а также лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и ряда связанных с ними лиц.