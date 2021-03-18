Мадрид, , 18:18 — REGNUM Новый президент «Барселоны» (Испания) Жоан Лапорта рассчитывает предложить пожизненный контракт капитану команды Лионелю Месси. Об этом 18 марта сообщает El Confidencial.

Функционер намерен сохранить в клубе аргентинского нападающего. Из-за финансовых проблем команды форварду могут предложить контракт с понижением зарплаты.

Месси дебютировал за основную команду в 2004 г. Вместе с сине-гранатовыми выиграл 34 титула, 6 раз становился обладателем «Золотого мяча».

В этом сезоне принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, забил 21 мяч и отдал 7 результативных передач.