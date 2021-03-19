Москва, , 15:19 — REGNUM Актриса Лиза Арзамасова повторила танец своей героини Галины Сергеевны из популярного телесериала «Папины дочки». Девушка 18 марта опубликовала видео в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CMh2Yt3B8CK/

По просьбе сына Ильи Авербуха, Мартина, актриса повторила движения победного танца Галины Сергеевны, который стал мемом в Интернете. «Галина Сергеевна уже не та, но я не привыкла отступать!» — подписала своё выступление Лиза.

ИА REGNUM напоминает, что декабре 2020 года Лиза Арзамасова вышла замуж за тренера по фигурному катанию Илью Авербуха. Разница в возрасте актрисы и фигуриста составляет 22 года.

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