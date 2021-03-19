Москва, , 13:34 — REGNUM Сегодня, 19 марта, состоялся релиз альбома «Million Dollar Depression» рэпера PHARAOH (настоящее имя — Глеб Голубин). Он был опубликован в официальной группе музыканта в социальной сети «ВКонтакте».

В альбом вошли 15 композиций, три из которых были представлены фанатам еще до релиза «Million Dollar Depression»: «Всему Свое Время», «Эми» и «Перед Смертью Все Равны». Как отмечают многие пользователи, альбом вышел мрачным и депрессивным.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущая пластинка PHARAOH вышла в 2020 году. Альбом называется «Правило», на его запись у Глеба ушло чуть более полутора лет.

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