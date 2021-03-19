Москва, 19 марта 2021, 14:19 — REGNUM Сегодня, 19 марта, состоялся релиз альбома под названием «Million Dollar Despession» российского рэпера PHARAOH. В Сети активно обсуждают выход новых треков.
Большинство поклонников рэпера оставило позитивные отзывы о «долгожданном альбоме». Спустя несколько часов после публикации «Million Dollar Despession» в социальной сети «ВКонтакте» он набрал два миллиона прослушиваний.
«Все мы ждали этого», — прокомментировал Никита Демин.
«Дождались. Альбом века», — считает Альфред Конти.
«Лайк, если ждал альбом! P. S: ВСЕ ТРЕКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ЧАРТЕ, ЭТО ПУШКА!» — поделилась Аня Покров.
Напомним, что PHARAOH — российский хип-хоп-исполнитель. Бывший участник движений Grindhouse и YungRussia, сейчас — лидер творческого объединения Dead Dynasty.
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