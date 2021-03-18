Улан-Батор, , 18:14 — REGNUM В пограничном пункте Гашунсухайт аймака Омноговь с 18 марта началась вакцинация водителей перевозящих уголь из Монголии в КНР.

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Как сообщили в Министерстве здравоохранения, вакцинация проводится с целью обеспечить беспрерывную деятельность важных стратегических месторождений горнодобывающей отрасли.

В вакцинации используют вакцину Verocell компании Sinopharm КНР. С целью вакцинации в аймак Омноговь доставили 13 тысяч доз вакцины. Первыми вакцинируются 4000 водителей.

В Монголии массовая вакцинация началась 23 февраля. По состоянию 18 марта привиты 155,4 тысяч человек или 7.7% совершеннолетнего населения. С 15 марта начинается вакцинация граждан от 50 до 64 лет, а также работников СМИ.

Тем временем, в Монголии количество новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти. За минувшие сутки выявлены 158 случаев COVID-19, общее число лабораторно подтвержденных случаев достигло 4498. За весь период выздоровели 3212 пациента, умерли 9.