Екатеринбург, , 18:14 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил волонтёров и партнёров акции #МыВместе за поддержку свердловчан в условиях пандемии. Он принял принял участие в торжественной церемонии чествования добровольцев, которая состоялась на площадке компании «Сима Ленд», сообщает региональный Департамент информполитики.

«Год назад в России стартовала масштабная акция взаимопомощи #МыВместе. И наши волонтеры, партнёры, просто неравнодушные жители Свердловской области мгновенно включились в работу: в самый разгар эпидемии помогали пожилым людям, многодетным семьям, ветеранам. Привозили продукты и лекарства, решали бытовые проблемы, днями и ночами дежурили в call-центрах. И в каждый свой поступок они вкладывали и продолжают вкладывать частицу свой души и своих больших сердец. Сегодня мы говорим вам: спасибо», — отметил Евгений Куйвашев.

Региональный волонтерский штаб по оказанию помощи жителям в рамках общероссийской акции #МыВместе в Свердловской области действует с 18 марта 2020 года. На сегодняшний день он объединил 3,5 тысячи добровольцев. За период работы штаба были приняты и обработаны более 88 тысяч заявок от жителей, более 143 тысяч продуктовых наборов было передано нуждающимся благодаря усилиям благотворителей.

Поблагодарил волонтеров также руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов: «Ребята, спасибо за то, что вы есть! И вы такие замечательные! В этот год, потрясающий по своей сложности, вы со своей сплочённостью оказались на передовой, взяв на себя огромную ответственность. Я помню начало эпидемии. Пустой город, у котором ехали машины «скорой» — и всегда рядом были волонтёры. […]. Вы внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом».

»У меня сейчас мандраж, потому когда вы подняли в начале церемонии символические сердца, мое сердце — на разрыв! Спасибо вам, каждого из вас я почти узнаю по глазам. Год назад мы надели маски, чтобы встать плечом к плечу. И никто в Свердловской области не остался без вашего внимания. Это дорогого стоит», — подчеркнула руководитель регионального штаба акции #МыВместе Жанна Рябцева.

Евгений Куйвашев назвал поддержку, оказанную свердловчанам волонтерами и партнерами акции #МыВместе примером подвижничества и милосердия. «Вы ещё раз доказали: объединившись, мы можем дать отпор беде, защитить близких и всё, что нам дорого», — добавил он.

Символично, что годовщина движения #МыВместе совпала с семилетием Крымской весны — Днём воссоединения Крыма с Россией.