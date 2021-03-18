Москва, , 18:12 — REGNUM Открытие «посольства» сепаратистского Косово 14 марта в Иерусалиме противоречит резолюции СБ ООН 1244, согласно которой статус Косово, включая его право иметь отдельные дипотношения с другими странами, еще только предстоит определить. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 18 марта.

«В этом контексте хотели бы подтвердить принципиальную позицию по Иерусалиму — она остается неизменной. Город должен стать столицей двух независимых государств — Палестины и Израиля, открытой для последователей всех трех монотеистических религий. Исходим из того, что конкретные параметры соглашения по статусу Иерусалима будут выработаны в ходе прямых палестинско-израильских переговоров с опорой на резолюции 476 и 478 СБ ООН, а также резолюции 2253 ГА ООН», — отметила Захарова.

Российский дипломат также напомнила, что Россия последовательно выступает за урегулирование косовской проблемы на основе международного права, за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения, которое должно быть одобрено СБ ООН и которое должно безусловно отвечать интересам народа Сербии.

Напомним, что 14 марта в Иерусалиме было открыто «посольство» сепаратистского Косово. Открытие «диппредставительства» самопровозглашенного Косово было оговорено в Вашингтонском соглашении, которое подписали представители Приштины и президент Сербии Александар Вучич в присутствии экс-президента США Дональда Трампа осенью 2020 года.