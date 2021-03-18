Варшава, , 18:12 — REGNUM Сотрудники Подлясского управления Государственной таможенной администрации Польши предотвратили крупномасштабную контрабанду сигарет из Белоруссии 17 марта. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил пресс-секретарь Подлясского управления Государственной таможенной администрации Мацей Чарнецкий журналистам.

По его словам, 20 тысяч пачек табачных изделий были спрятаны в товарном поезде, пересекавшем польско-белорусскую границу в пункте «Семеновка».

»В одном из вагонов в пересекающем польскую границу грузового поезда были обнаружены спрятанные контрабандные сигареты на сумму почти 300 тысяч злотых (около 77,5 тысяч долларов США). Ведется расследование», — сообщил он.

По его словам, по состоянию на 18 марта опрошена бригада поезда, в то же время подозреваемые в контрабанде пока не выявлены.

Выясняются также и адресаты незаконного товара.