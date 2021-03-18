Москва, , 18:11 — REGNUM Ухудшать отношения с Вашингтоном из-за слов главы США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине Москва не станет, сообщила 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат отметила, что отношения с США находятся в тупике. Назвав высказывание Байдена «абсолютно недопустимым», Захарова добавила:

«Идти на поводу этой логики нет абсолютно никакого смысла. Продолжать разрушать, ставить палки в колёса или придумывать какие-то козни? Это точно не российская ни стратегия, ни тактика».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд российских деятелей осудил резкое высказывание Байдена о Путине, сделанное накануне, 17 марта.

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