Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Власти Канады обратились к США с просьбой поставках о вакцины от коронавируса. Об этом 18 марта сообщает CNN со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«К нам обратились Мексика и Канада с просьбой предоставить партии вакцины. Мы внимательно рассматриваем их предложения, но у меня еще нет информации о решении Белого дома по этому вопросу», — сообщила Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что экспорт американских вакцин в Канаду, а также совместное использование доз вакцин возможны только после того, как будет вакцинировано все население Соединенных Штатов.

Отметим, что на данный момент Канада и Мексика возглавляют список стран для экспорта вакцин, составленный президентом США Джо Байденом.