Москва, , 18:09 — REGNUM Законопроект, меняющий порядок формирования Совета Федерации, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Предлагаемый порядок формирования Совета Федерации предполагает наделение полномочиями члена Совета Федерации главу законодательного (представительного) и главу исполнительного органов государственной власти, по должности.

Такое совмещение уже практиковалось и доказало своё преимущество, отметил автор инициативы.

Исполнять полномочия члена Совета Федерации предлагается на непостоянной и неоплачиваемой основе, эта деятельность для них будет сопутствующей их должностным обязанностям, за которые они получают заработную плату.

Преимуществом предложенного порядка формирования Совета Федерации России является то, что он позволяет сэкономить федеральному бюджету около 1 млрд рублей ежегодно, отметил парламентарий.

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