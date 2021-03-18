Варшава, , 18:06 — REGNUM Экс-министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына, а ныне оппозиционный политик, представляющий либеральную партию «Гражданская платформа», 17 марта в эфире Radio ZET назвал католические костелы «рассадниками коронавирусной инфекции» и призвал их временно закрыть.

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«Странная складывается ситуация — магазины, клубы и рестораны закрыты, не работают даже отели, где контакт между людьми бывает минимальным, а костелы остаются открытыми. Люди ходят туда, особенно на праздники и накануне их, тем самым превратив их в рассадники коронавирусной инфекции», — заявил Схетына.

Политик также призвал власти страны бороться с пандемией «полноценно, а не выборочно». «Такая ситуация демонстрирует лицемерие власти. Одних закрываем, другим даем полную свободу действий», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о введении новых санитарных ограничений на территории всей страны, которые будут действовать с 20 марта по 9 апреля.