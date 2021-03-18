Тбилиси, , 18:04 — REGNUM В одной из больниц Грузии 27-летняя медсестра попала в реанимацию после прививки вакциной от компании AstraZeneca, сообщает 18 марта телеканал «Рустави 2».

По данным телеканала, женщина впала в кому. Узнав об этом, ее родня и близкие разбили стекла в больнице и вступили в конфликт с другими сотрудниками учреждения.

Информацию подтвердил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

«Сегодня в Ахалцихе в клинике Имеди, где вакцинированы 16 человек, в 12.15 (11.15 мск) была привита наша 27-летняя коллега, которая всегда прививалась от гриппа и не имела в анамнезе аллергических реакций. После этой прививки она призвала в прямом эфире телекомпании своих коллег к вакцинации. К сожалению, через 30 минут развилась реакция, мы не знаем, была ли она аллергическая. Однако по предварительным разговорам с врачами сообщается, что это было похоже на анафилактическую реакцию… она была переведена в реанимацию, появилась необходимость в интубации, ее перевозят в Тбилиси», — рассказал Гамкрелидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, целый ряд стран мира приостановил использование антикоронавирусных вакцин от AstraZeneca после регулярных сообщений о тромбоэмболических осложнениях у привившихся.

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