Варшава, , 18:02 — REGNUM В Польше уже наблюдаются первые положительные результаты вакцинации населения от COVID-19. Об этом заявил польский врач-инфекционист из Варшавской городской клиники Павел Раевский 17 марта в эфире Polskie Radio 24.

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«Если вы посмотрите статистику заражений среди медицинских работников и пожилых людей — вы увидите, насколько меньше их стало заражаться коронавирусом. В их среде пандемия уже побеждена. Сейчас, во время третьей волны — больше всего страдают люди среднего возраста и молодежь. Это результат вакцинации. Когда мы вакцинируем большинство населения — мы все-таки победим пандемию», — заявил инфекционист.

Кроме того, Раевский отметил, что третья волна началась из-за того, что общество устало от жестких ограничений на протяжении нескольких месяцев во время второй волны пандемии.

«Если бы все продолжали себя вести как весной прошлого года, когда к нам только-только пришел новый вирус, мы бы давно победили пандемию. А так потом люди очень расслабились и игнорировали санитарные нормы», — добавил врач.