Донецк, , 18:01 — REGNUM Миномётному обстрелу подвергли украинские боевики район села Ленинское в ДНР, сообщает 18 марта Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

ВСУ атаковали Ленинское в 15:15 мск со стороны населённого пункта Водяного. Стрельба велась из миномётов калибром 82 мм и из гранатомётов. По территории ДНР боевики выпустили 11 боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 мин было выпущено украинскими боевиками по району посёлка шахты им. Гагарина на Горловском направлении.

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