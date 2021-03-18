Нижневартовский район, Югра, , 18:00 — REGNUM В Югре на месте аварии на трубопроводе «СибурТюменьГаза» в акватории реки Оби в большинстве проб воды не выявлено превышений предельно допустимых концентраций по углеводородам. Об этом сообщает 18 марта пресс-служба предприятия.

Специалистами научно-исследовательского проектного института АО «НижневартовскНИПИнефть» проводятся исследования образцов проб воды с разных точек реки Оби, которые были взяты 12, 13 и 14 марта. В районе прохождения продуктопровода выше по течению на расстоянии до 1500 м, для контроля и мониторинга возможного наличия газа, пробурено 96 лунок и произведён отбор проб воды из них. Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) не зафиксировано. По результатам исследований ниже по течению от продуктопровода (500, 1000 и 1500 метров) превышений ПДК по углеводородам также не выявлено.

«В двух отобранных в 500 метрах выше по течению от продуктопровода пробах было выявлено превышение ПДК по углеводородам, состав которых требует дополнительного изучения, в пробах выше 1000 и 1500 метров по течению от продуктопровода превышений ПДК выявлено не было», — сообщают в «СибурТюменьГазе».

Кроме того, проводится ежедневный отбор проб воды и воздуха собственной лабораторией предприятия, которая фиксирует отсутствие превышения ПДК.

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